Nápoles recusa proposta do Al Hilal por Osimhen: «Com esse dinheiro só dá para comprar o pé»

O Al Hilal ofereceu 200 milhões de euros ao Nápoles para contratar o avançado nigeriano Victor Osimhen. No entanto, a proposta foi recusada e o presidente Aurelio de Laurentiis respondeu ao clube saudita com um email bem-humorado, posteriormente revelado pelo 'L’Équipe'."Com esse dinheiro só dá para comprar o pé do Osimhen. Para o próximo ano ofereçam 500 milhões de euros e provavelmente vamos considerar a oferta, mas repito: talvez", escreveu o presidente do Nápoles.Na época passada, Victor Osimhem, de 24 anos, foi um dos destaques do campeão italiano ao marcar 31 golos em 39 jogos.