Problemas no paraíso? Italianos falam em relação tensa entre treinador e presidente do Nápoles

Apesar de o Nápoles ter conquistado o campeonato italiano, nem tudo são rosas no seio da equipa napolitana. Segundo a imprensa transalpina, a relação entre o técnico Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis tornou-se muito tensa nos últimos dias, depois de o presidente ter acionado a cláusula de opção do treinador sem o consultar.Spalletti chegou ao Nápoles em 2021, tendo assinado um contrato válido por dois anos, com outro de opção. E segundo a 'Gazzetta dello Sport', De Laurentiis resolveu acionar agora a opção, sem falar com o treinador.O técnico soube que vai cumprir mais um ano em Nápoles através de uma carta formal e ficou frustrado com a situação. A sua ideia era sentar-se com o presidente do clube e conversar sobre um novo contrato. Spalletti esperava que o sucesso alcançado esta época fosse suficiente para convencer De Laurentiis a dar-lhe um novo vínculo e um aumento substancial.O treinador ganha 3 milhões de euros limpos por época, menos que os treinadores do Inter, do Milan ou da Juventus.Mas as coisas ainda não atingiram um ponto de rutura e, segundo o mesmo jornal, é possível que no final da época Spalletti e De Laurentiistenham uma importante e decisiva conversa.