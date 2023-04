Realizador italiano vai levar festa do título do Nápoles para o seu novo filme

Amante de Maradona e do Nápoles, Paolo Sorrentino está na cidade italiana para captar imagens da (já esperada) festa do título. O jornal italiano 'Il Corriere del Mezzogiorno', citado pela 'Gazzetta dello Sport', revela que o criador do documentário 'A Mão de Deus' – filme que narra o polémico golo marcado com a mão por Maradona no Mundial'1986 – irá mesmo dedicar algumas cenas da sua nova película para a celebração do Scudetto.A imprensa italiana destaca que o objetivo do vencedor de um Oscar é enaltecer o histórico triunfo, com a Fontana del Carciofo e o templo de Maradona no Quartieri Spagnoli (bairro espanhol) como destaques.Recorde-se que o encontro entre o Nápoles e a Salernitana, que pode confirmar o título à formação em que alinha o português Mário Rui, foi adiado para domingo devido a questões de segurança. Inicialmente marcada para sábado, a partida da 32.ª jornada vai ser afinal disputada 24 horas depois, às 14 horas, numa altura em que o Nápoles já saberá se poderá festejar a conquista da Serie A nesse dia. Para celebrar o título, os napolitanos necessitam de bater a Salernitana, do técnico português Paulo Sousa, e esperar que a Lazio não vença no campo do Inter Milão. Inter e Lazio jogam também no domingo, mas antes, às 11H30.Com 17 pontos de vantagem no topo da Serie A, o Nápoles está perto de conquistar o seu primeiro 'scudetto' em 33 anos, com o último a acontecer em 1989/90, numa equipa em que brilhava o argentino Maradona, que hoje dá nome ao estádio da equipa. Este será igualmente apenas o terceiro título dos napolitanos.