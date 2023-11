Rudi Garcia de malas feitas: técnico de saída do Nápoles

Rudi Garcia chegou ao fim da linha como treinador do Nápoles, cinco meses depois de ter assinado. Segundo a imprensa italiana, a decisão já foi tomada pelo presidente Aurelio Di Laurentiis e o croata Igor Tudor é o escolhido para assumir o cargo.

O francês chegou a Nápoles em junho com a responsabilidade de render Luciano Spaletti, que preferiu sair depois de conduzir o clube ao primeiro título da Serie A em 33 anos, mas tem ficado aquém das expetativas sobretudo na Serie A. Ao fim de 12 jornadas, os napolitanos somam 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Um registo que os coloca no 4º lugar, com menos 10 pontos (31/21) do que o líder Inter. A gota de água foi a derrota de domingo (0-1) na receção ao Frosinone, numa exibição pálida dos napolitanos brindada com um grande coro de assobios. Ora, garante a ‘Gazzetta dello Sport’ que Di Laurentiis decidiu a demissão de Garcia assim que soou o apito final, estando a oficialização por horas. O francês já não vai orientar a sessão de amanhã, que marca o regresso ao trabalho do plantel após dois dias de folga.

O croata Igor Tudor é o favorito a assumir o cargo, em detrimento de Fabio Cannavaro que também chegou a ser cogitado. Revela a imprensa transalpina, o técnico de 45 anos reuniu ontem com Di Laurentiis em Roma para acertar as condições e duração do contrato. Tudor está sem clube desde que deixou o Marselha no verão, depois de levar o clube ao 3º lugar da Ligue 1. Antes, orientou Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ou PAOK.