Spalletti crítico com atitude de Mário Rui: «É sintoma de pouca maturidade...»

Ao contrário do que tem acontecido durante toda a temporada, Mário Rui foi este sábado um dos destaques negativos no triunfo do Nápoles sobre o Empoli, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin. O lateral internacional português viu o cartão vermelho direto após uma tentativa de agressão a um adversário, ao minuto 67, e deixou a formação de Spalletti, atual líder destacada da Série A, reduzida a 10 elementos até ao apito final.

No final da partida, em declarações aos microfones da DAZN, o técnico italiano criticou a atitude do defesa luso. "É sintoma de pouca maturidade, destoa do que a equipa tem feito, mas às vezes estes episódios fazem parte do futebol. É essencial que o grupo se una para compensar estes erros. A equipa teve uma reação muito importante", atirou Spalletti.