Spalletti de saída do Nápoles... mas há um imbróglio a resolver

Luciano Spalletti, obreiro do primeiro título de campeão do Nápoles em 33 anos, está de saída do clube. Segundo o 'Corriere dello Sport', a relação entre o técnico de 64 anos e o presidente Aurelio De Laurentiis - que nunca foi calorosa - chegou a um ponto de rotura, reinando o silêncio entre ambos.O diário italiano avança mesmo que Spalletti não se sente valorizado nem respeitado pelo dirigente máximo, que por sua vez não morre de amores pelo técnico.Os nomes para a sucessão já começam a ser perfilados Antonio Conte e Rafa Benítez estarão entre os alvos -, mas há um imbróglio a resolver: o Nápoles ativou a extensão automática do contrato de Spalletti até 2024.