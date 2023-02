Spalletti: «Está na hora de livrar-nos desse cliché sobre o futebol italiano...»

O Nápoles deu um passo de gigante rumo aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, ao vencer por 2-0 na visita ao reduto do Eintracht Frankfurt , num jogo no qual os italianos mostraram, uma vez mais, ser uma das equipas em melhor forma na Europa do futebol. Luciano Spalletti, técnico dos napolitanos, era naturalmente um homem satisfeito, tanto que após o encontro até lançou uma espécie de apelo contra a ideia instalada sobre o calcio."Estou feliz, mesmo quando não sorrio. A equipa fez um belo jogo. Disseram que nós talvez joguemos o melhor futebol em Itália, porque em Itália o futebol é mau. Mas talvez o Eintracht hoje tenha jogado um pouco mais à italiana, ao ficarem lá atrás a defender. Está na hora de livrar-nos desse cliché sobre o futebol italiano ser defensivo", pediu o técnico italiano.Apesar da vantagem por 2-0 conseguida na Alemanha, Spalletti não dá a história como encerrada. "Continuo a achar que a eliminatória está 50-50, porque ainda há um jogo para disputar e apenas um incidente de jogo pode transformar tudo. Temos de ter a maior humildade, porque se enfrentas uma equipa convencido de que tens uma vantagem podes acabar por ter de lidar com situações inesperadas. A arrogância é o maior inimigo. Provámos que merecemos estar aqui, mas temos de continuar a prová-lo na segunda mão".