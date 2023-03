Spalletti não ficou convencido com elogios de Guardiola: «É um joguinho para nos derrubar»

O Nápoles, de Luciano Spalletti, venceu o E. Frankfurt (3-0) na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões garantindo a passagem inédita da equipa italiana aos 'quartos'. Depois do jogo, o treinador italiano aproveitou para responder a Pep Guardiola que tinha, no dia anterior, considerado os azzurri "a equipa mais forte da Europa". O treinador italiano não ficou convencido com os elogios do espanhol e considerou as palavras do técnico... um jogo."Ele quer pressionar-nos [Nápoles], e isso não me deixa orgulhoso. Como é que ele [Guardiola] nos coloca à frente do Manchester City quando eles gastam 900 milhões e nós gastamos 9? É um joguinho para nos derrubar", afirmou.No sorteio da próxima fase da Champions - agendado para sexta-feira, às 11 horas - garante não ter preferências. "Vamos adaptar-nos", atirou.O treinador aproveitou ainda para comentar a primeira passagem do Nápoles aos quartos de final da Liga dos Campeões: "É um ótimo resultado para o clube, para a equipa e para os adeptos. Se a história diz que, até aqui, não foi possível chegar aos 'quartos', significa que este é um ótimo resultado e é merecido. Agora temos de aproveitar este momento e vamos continuar com a mesma mentalidade", rematou o treinador que, além da passagem, é líder destacado da Serie A.