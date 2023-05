Um americano e um japonês: Di Laurentiis já sabe o que o Nápoles precisa para a próxima temporada

'Um americano e um japonês entram no balneário do Nápoles...". Podia ser o início de uma anedota, mas, para a temporada de 2023/2024, pode ser a realidade dos já campeões italianos. Di Laurentiis elogiou ambos os mercados e revelou que tenciona contratar nos EUA e no Japão reforços para o plantel napolitano."Gostava de ir buscar um americano porque na América, mesmo que o campeonato não valha muito, há grandes jogadores que brilham na seleção. E depois um japonês, tendo já um coreano [o central Kim Min-jae], vi que há um grande desenvolvimento do nosso futebol no Oriente. Há novas entradas a considerar. Não gostaria de mandar embora nenhum dos nossos jogadores", afirmou Aurelio De Laurentiis ao jornal italiano 'La Repubblica'.A imprensa italiana já revelou a relação tensa entre o presidente do Nápoles e o treinador Luciano Spalletti , mas o dirigente não se alonga sobre o tema destacando apenas o "líder". "Um grande contador de histórias: toda a gente devia estudá-lo, há sempre algo a aprender com ele", concluiu.