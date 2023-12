Um dia para esquecer: autocarro do Nápoles voltou a casa e deixou treinador para trás

Dificilmente Walter Mazzarri podia ter tido um sábado pior. Para lá de ter visto o Nápoles perder por 2-0 em casa da Roma e ficar ainda mais longe do topo da tabela da Serie A, o técnico italiano acabou por ficar sozinho no Olímpico da capital e ter de voltar a Nápoles, a mais de 200 quilómetros de distância, por conta própria. Que é como quem diz, de táxi... de madrugada.De acordo com a imprensa italiana, Mazzarri não foi necessariamente esquecido pelos responsáveis napolitanos, mas foi antes uma decisão tomada por conta da sua demora em dar conta de todos os procedimentos pós-jogo, nomeadamente entrevistas rápidas e também conferência de imprensa. Como à hora em que todos estavam prontos o técnico ainda estava com essas tarefas em mãos, foi decidido deixá-lo em terra e partir rumo a Sul.Não se sabe bem qual a fatura, mas os 230 quilómetros entre Roma e Nápoles em táxi devem ter custado uma pequena fortuna ao treinador. Pelo menos esperemos que lhe tenham permitido colocar aquela despesa... na conta do clube.