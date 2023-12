Vergonha obriga a pedir desculpa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Walter Mazzarri pediu desculpa aos adeptos do Nápoles após a humilhação (0-4) que foi imposta à equipa, no Diego Maradona, pela Frosinone nos oitavos da Taça de Itália. "Quero pedir desculpa aos fãs. Tentaram dar-nos a mão e não mereciam isto. Podemos perder, mas não por 4-0 e sem sequer dar luta. Somos o Nápoles, não é aceitável fazermos um jogo destes", referiu o técnico italiano contratado a 14 de novembro.

Incrível foi o facto de a goleada ter começado após Osimhen e Kvaratskhelia terem sido lançados. Os dois astros entraram aos 64 minutos, tendo a Frosinone marcado os quatro golos depois disso, por Barrenechea (65’), Caso (70’), Cheddira (90’+1) e Harraoui (90’+5). Mário Rui já fora substituído (54’), ele que chegou a acertar no ferro. "Talvez os habituais titulares não estejam habituados a entrar com o jogo a decorrer. Por absurdo que pareça, jogámos melhor com os futebolistas que não costumam atuar. Espero que isto nos sirva de lição!", afirmou Mazzarri.

O Nápoles não perdia em casa para a Taça por quatro golos de diferença desde 1958 (0-4 com a Lazio), tendo o revés de ontem constituído uma espécie de vingança da Frosinone em relação a Aurelio De Laurentiis. Porquê? Atente-se ao que o presidente do Nápoles disse em 2019. "Por que razão a Frosinone vai disputar a Serie A? Porque não lhe damos uma fatia de pão e a mandamos de novo para a 3.ª divisão?"