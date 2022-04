Parma condenado a indemnizar Warner Bros por vestir Buffon de Super-Homem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quando no verão anunciou o regresso a casa de Gianluigi Buffon, o Parma decidiu vestir o veterano guardião de Super-Homem para a película de apresentação - o vídeo tinha como título "O Super-Homem voltou", tal como o filme de 2006 -, mas não esperava certamente aquilo que se seguiria.Detentora dos direitos intelectuais daquela personagem, a Warner Bros entrou com um processo em tribunal por uso indevido dos mesmos e acabou por obrigar o clube italiano a pagar uma compensação de 15 mil euros por essa violação. O acordo terá sido alcançado sem grandes problemas, até porque apenas se soube desta situação através do relatório e contas esta semana divulgado. Aí está expresso o pagamento desta verba sob a forma de indemnização.