Parma despede treinador que levou clube do terceiro escalão à Serie A

O italiano Roberto D'Aversa foi este domingo despedido do cargo de treinador do Parma, que levou do terceiro escalão à Serie A, anunciou o 11.º classificado da última edição da Liga italiana.

D'Aversa, de 45 anos, treinava o clube desde 2016, na Serie C, tendo, depois conseguido as subidas ao segundo escalão, em 2018, e ao primeiro, no ano seguinte.

"Nas últimas semanas, a coesão, harmonia e entusiasmo recíproco que nos deram o sucesso nos últimos quatro anos eram menos percetíveis", lê-se no comunicado do clube, sem nomear um sucessor, apesar de a comunicação social italiana avançar que deverá ser Fabio Liverani, antigo treinador do Lecce.

O Parma promove a quarta troca de treinadores nesta pré-temporada, depois de Juventus, que vai ser treinada por Andrea Pirlo, Torino, que anunciou Marco Giampaolo, e o Cagliari, que vai passar a ser orientado por Eusebio di Francesco.

A edição e 2020/21 da Liga italiana tem início previsto para 19 de setembro.