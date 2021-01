Técnico Roberto D'Aversa regressa ao Parma

O técnico Roberto D'Aversa é o novo treinador do Parma, clube que comandou entre 2016 e agosto do ano passado, anunciou esta o emblema da liga italiana de futebol e em que alinha o internacional português Bruno Alves.

Roberto D'Aversa, que estava sem clube, regressa ao Parma para ocupar o lugar deixado vago por Fabio Liverani, que foi hoje afastado do cargo, que ocupava desde o início da atual temporada.

Na sua primeira passagem pelo clube, entre dezembro de 2016 e agosto de 2020, o técnico de 45 anos foi responsável pela subida do Parma desde a terceira divisão até à Serie A, tendo deixado o emblema no 11.º lugar do principal escalão.

A duração do contrato não foi divulgada pelo Parma.

Roberto D'Aversa vai 'pegar' na equipa no 18.º e antepenúltimo lugar da Serie A, com 12 pontos em 16 jornadas.