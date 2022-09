Dybala ‘irrita’ Mourinho

A derrota da Roma com a Atalanta, no domingo, ficou marcada pela ausência de Dybala, devido a problemas físicos. Porém, o argentino juntou-se ontem à seleção argentina e já treinou em Miami. Assim, só deverá regressar a Itália depois do jogo com a Jamaica, no dia 28, para irritação de Mourinho, que não poderá contar com o craque na preparação da visita ao Inter, a 1 de outubro. Um duelo no qual o português não estará no banco – viu confirmada a suspensão por um jogo devido à expulsão com a Atalanta.

Solbakken a caminho

A imprensa italiana revelou ontem que Ola Solbakken, avançado de 24 anos do Bodo/Glimt, será reforço da Roma em janeiro. O norueguês chegará a custo zero.