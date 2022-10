Mourinho dispara contra os relvados sintéticos

A Roma está obrigada a ganhar ao HJK em Helsínquia e, além do valor do rival, tem que ultrapassar uma barreira chamada... relvado sintético. "Mantenho a opinião. Jogar numa superfície artificial não é futebol, é um desporto diferente. Alguém que esteja habituado a isso fica naturalmente em vantagem", refere José Mourinho, recordando a hecatombe (1-6 em outubro de 2021 e 1-2 em abril de 2022) da Roma nos duelos com o Bodo/Glimt: "Jogámos duas vezes num relvado sintético e perdemos duas vezes e numa delas por um resultado histórico. Mostrámos depois a todo o mundo a realidade quando lhes ganhámos no Olímpico. Amanhã é diferente, se perdermos somos eliminados! Ora, queremos manter-nos na Liga Europa, não desejamos ter de tentar defender o título conquistado na Liga Conferência. Não viemos aqui passar umas férias."

Betis sem William Carvalho

No topo do Grupo C está o Betis, que defronta o Ludogorets (2º) em Razgrad sem William Carvalho, o qual não foi convocado por estar prestes a ser pai. "Tem um problema pessoal que o impede de viajar. Se vamos jogar para o empate? Se há uma forma de acabar derrotado é entrando para empatar", advoga Manuel Pellegrini.