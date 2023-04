Mourinho sobre Rafael Leão: «É um jogador estratosférico, quando tem espaço consegue ser devastador»

Roma e Milan empataram (1-1) este sábado à noite no duelo da 32.ª jornada do campeonato italiano, onde os golos só surgiram já nos descontos. Rafael Leão, avançado internacional português do Milan, foi o autor de um passe magistral que serviu de assistência para o golo do belga Alexis Saelemaekers, que fechou o resultado na capital.





No final da partida, José Mourinho não poupou nos elogios ao compatriota. "Rafael Leão é um jogador estratosférico, quando está no seu habitat e tem espaço consegue ser devastador. Protegemos aquele lado com o Celik, que o conhece muito bem. Fizemos uma pressão assimétrica e controlámos muito bem com o esforço de todos", disse o técnico, em declarações à 'DAZN'."Alguns de vocês perguntaram sobre quais seriam os nossos objetivos no final da temporada e eu sempre respondi de forma relaxada explicando que dependeria da nossa situação. A nossa equipa na máxima força é uma coisa, com problemas é outra. Este é um momento em que a nossa época é decidida e nós estamos a ter algumas dificuldades.""Temos de ter fé nos jogadores, mas também é preciso ver que num plantel como o nosso faz diferença entre jogar o jogador A ou B. Tentamos ter o máximo de fé em todos, tentamos reduzir a imprevisibilidade do nosso futebol e damos confiança", terminou.