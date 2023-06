Mourinho tenta convencer Verratti

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marco Verratti é um dos nomes na porta de saída do PSG para o verão e José Mourinho é um dos principais interessados em garantir os serviços do médio italiano. Tanto que, segundo o ‘Corriere della Sera’, o técnico ligou ao futebolista de 30 anos para o convencer a mudar-se para a Roma. Ainda assim, o dossier não se avizinha simples. Verratti tem contrato até 2026 e o valor de uma eventual transferência estará fora do alcance dos cofres romanos. O empréstimo é a opção mais viável, mas até nesse caso seria preciso chegar a um acordo sobre o avultado salário que o jogador aufere em Paris.

Além de reforços, os giallorossi também estão preocupados em segurar Paulo Dybala, que de acordo com o ‘Corriere dello Sport’ vai exigir um aumento substancial para renovar com os giallorossi. O contrato atual é válido até 2025, mas inclui uma cláusula de rescisão de 12 M€, que pode obrigar a Roma a negociar um novo acordo já este verão.

Entretanto, Benjamin Tahirovic, médio bósnio de 20 anos utilizado por Mourinho em 13 jogos, mudou-se para o Ajax.