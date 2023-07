Renato Sanches à vista mas Roma não fica por aí

Tiago Pinto está muito perto de oferecer um reforço de peso a José Mourinho. Renato Sanches está cada vez mais perto de acertar a transferência do PSG para a Roma, com a ‘Gazzetta dello Sport’ a garantir ontem que o negócio irá para a frente com um empréstimo até final da época, pelo qual os giallorossi pagariam apenas 1 ou 2 milhões de euros, ficando o clube italiano com uma opção de compra por 12 ou 13 M€. Além disso, os parisienses pagariam parte do salário do antigo jogador do Benfica. O acordo ficará fechado nos próximos dias, após o regresso do PSG da digressão à Ásia.

Mas Renato pode não ser o único jogador dos campeões franceses a seguir viagem para Roma. Tiago Pinto está igualmente a tentar contratar o espanhol Fabián Ruiz, médio que brilhou no Nápoles e que agrada a Mourinho. Além disso, de acordo com o jornal romano ‘Il Messagero’, o holandês Wijnaldum – um dos excedentários do PSG ainda sem colocação – também poderia regressar aos giallorossi por empréstimo.

Jon Guerrero a caminho

De Espanha deve também a chegar o jovem Jon Guerrero, médio da equipa B do Real Madrid. Com 19 anos, será cedido pelos merengues e a Roma ficaria com opção de compra.