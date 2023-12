Mourinho só tem olhos para a Roma

Na antevisão ao jogo contra o Nápoles, que encerra a 17.ª jornada da Serie A, José Mourinho reforçou que não tem intenção de deixar a Roma e até enumerou os convites que recebeu. Entre eles, o da Federação Portuguesa de Futebol para ser o selecionador, antes de Roberto Martínez ter sido confirmado em janeiro deste ano.

"Sempre fui honesto desde o início. Quando cheguei à Roma, recebi uma proposta importante, comuniquei-a ao clube e recusei-a porque tinha um acordo com a Roma. Em dezembro do ano em que vencemos a Liga Conferência [2022], podia ter ido treinar Portugal, mas o clube disse-me que era importante ficar e fiquei. Depois da final de Budapeste, reuni-me com o clube e informei-os do interesse da Arábia Saudita e decidi não sair. E agora? Gostava de ficar e lutar. Esta é a minha posição, não há dúvidas", explicou Mourinho, cujo contrato termina em junho de 2024.

O técnico dos romanos abordou ainda a importância da Roma em aproximar-se dos lugares de acesso à Liga dos Campeões e o jogo de hoje é mais um obstáculo. E difícil. "Nápoles é sempre o Nápoles. São os atuais campeões de Itália. Venceram com mérito no ano passado É uma equipa de topo. Sempre que jogámos contra o Nápoles, o resultado esteve sempre em jogo. Perdemos por 1-0 aos 80 minutos sem o merecermos, noutro empatámos. Espero que amanhã [hoje] consigamos um resultado melhor", adiantou o treinador português, de 60 anos.