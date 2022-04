A emotiva mensagem que o filho de Maradona deixou a José Mourinho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Armando Maradona Junior (@diegomaradonajunior)

José Mourinho aproveitou apara visitar o mural de Diego Maradona na cidade e esteve com o filho do antigo craque argentino. Diego Jr partilhou uma foto com o treinador português e deixou-lhe uma mensagem."Abraçámo-nos e emocionámo-nos a recordar o papá. José Mourinho, fiel e leal amigo de Diego e de Maradona, amigo nas horas boas e nas horas más! Amo-te tanto como amaste o papá", escreveu Diego Maradona Jr no Intagram.José Mourinho respondeu com o emoji de um coração.