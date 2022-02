A expulsão de Mourinho: do remate para a bancada ao gesto do telefone para o árbitro

A AS Roma empatou em casa ( 2-2 ) com o Hellas Verona, numa partida em que esteve a perder por 2-0 e foi 'salva' por golos de dois jovens. No entanto, o jogo ficou também marcado pela expulsão de José Mourinho na reta final.O treinador já vinha manifestando a sua irritação para com a arbitragem de Luca Pairetto, chegando a rematar uma bola para a bancada por considerar que este estava a ser complacente com o antijogo do adversário. Depois de levar um aviso, Mourinho voltaria a protestar pouco depois, fazendo o sinal de um telefonema na direção do árbitro, gesto este que lhe valeu o vermelho direto. Embora o motivo seja desconhecido, há em Itália quem aponte que o mesmo possa ter sido uma referência ao pai Pierluigi Pairetto, que esteve envolvido no escândalo do Calciopoli.O técnico português não gostou de ser expulso e tentou, em fúria, pedir explicações ao juiz da partida mas foi travado pelos seus adjuntos. Antes de sair, ainda cumprimentou o treinador adversário. Refira-se que as desavenças de Mourinho com este árbitro não são novas, pois em dezembro passado, após uma derrota com o Bolonha, foi pedir explicações a Pairetto