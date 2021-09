A reação de Mourinho à goleada da Roma: «Não fiquei satisfeito com a nossa performance, de todo»

Quem olhar para o resultado do Roma-CSKA Sófia (5-1) certamente pensará que terá sido um passeio no parque para a equipa de José Mourinho, mas a verdade é que foi tudo... menos isso. E o técnico português da Roma fez questão de referir isso mesmo na análise ao encontro, mostrando-se pouco satisfeito com aquilo que viu dos seus pupilos.





"Não jogámos bem. Aqui e ali estivemos bem, uma equipa forte que se começou a unir, já falámos sobre isso e temos de ser ainda mais uma equipa quando as coisas se complicam. Ainda assim, não estou satisfeito com a nossa performance, de todo. Não jogámos com qualidade. Há uns dias treinámos estas situações, mas os laterais não deram tanto, não houve intensidade suficiente, perdemos demasiados duelos defensivos. Não posso dizer que tenhámos jogado mal, mas também não jogámos bem. Muito menos para vencer por 5-1. Sim, temos mais qualidade do que o CSKA Sófia, mas não fizemos o suficiente", atirou o técnico português, à Sky Sport Italia.Com a vitória no bolso, Mourinho falou ainda da situação de Lorenzo Pellegrini, que esta noite até brilhou com dois golos, e que está em final de contrato com a Roma. "É um jogador com qualidade, com potencial e ontem disse-me que vai assinar um novo contrato. Creio que pode reforçar ainda mais a ligação com os adeptos. É o nosso capitão, assinará em breve e vai ser importante para nós", frisou o técnico.