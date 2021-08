Abraham apontado à Roma de José Mourinho como substituto de Dzeko

Com as notícias da eventual partida de Edin Dzeko para o Inter de Milão, José Mourinho procura um substituto para o avançado bósnio e Tammy Abraham, avançado do Chelsea, pode ser a solução para o problema do treinador português.





Com a chegada de Thomas Tuchel ao clube londrino, Abraham perdeu espaço na equipa dos 'blues' e com a mais que possível chegada de Romelu Lukaku, a saída do avançado inglês parece ser cada vez mais iminente.A imprensa inglesa fala de um acordo entre a Roma e o Chelsea para a transferência do jogador com valores a rondar os 50 milhões de euros.Segundo o 'Gazzetta dello Sport', o substituto de Dzeko poderia ser Haris Seferovic , avançado de 29 anos do Benfica, contudo a falta de tempo de jogo do ponta-de-lança do clube londrino e a sua idade, mais jovem, podem ser fatores que o levem a rumar a terras transalpinas.O Chelsea recebeu propostas de equipas da liga inglesa, porém o clube prefere vender o jogador para o estrangeiro. E como tal, o jovem de 23 anos pode estar a pouco tempo de assinar pelos giallorossi.