Abraham conta como Mourinho o convenceu a ir para a Roma: «Queres apreciar o sol ou ficar à chuva?»

A chegada de Tammy Abraham à Roma foi uma das contratações mais sonantes da Serie A no último defeso e o jogador inglês contou como se deixou convencer por José Mourinho.





"Atendi o telefone e ele disse 'queres desfrutar de algum sol ou ficar à chuva?' Eu ri-me. Ao início não pensei muito no assunto, estava focado na Premier League. Em Londres e em Inglaterra sentia-me em casa. Mas por outro lado tinha de abrir as 'asas' e fazer uma escolha. Então escolhi Itália", contou o ex-jogador do Chelsea, de 24 anos.Desde que chegou à Roma, Abraham já marcou quatro golos e foi até chamado à seleção de Inglaterra. O jogador sente-se agradecido por ter seguido o conselho de Mourinho. "Quando o José fala tu ouves. Ele é uma boa pessoa e ajudou-me muito. Aprendi tanto taticamente nestes últimos tempos como em toda a minha vida. É muito bom.""É preciso aprender com todos os treinadores e eu nesta altura estou a aprender muito. Estar em Roma é fantástico. Tinha o objetivo de ir e jogar o melhor possível, provar aquilo que realmente valho. Passei por alguns problemas no Chelsea na última época, não joguei muito, mas chegou o momento de voltar a mostrar-me", prosseguiu.O médio reconheceu, no entanto, que não foi fácil mudar de país. "Claro que há nervos, mudar de país e afastar-me da comida da minha mãe deixou-me nervoso. O italiano não é uma língua fácil de aprender, mas essas pequenas coisas, uma cultura diferente, comida diferente, visitar locais onde nunca tinha estado... É tudo novo mas ao mesmo tempo muito entusiasmante."