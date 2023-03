Adeptos da Roma apoiam Mourinho

A Roma recebe hoje o Sassuolo com previsão de casa cheia no Estádio Olímpico mas sem José Mourinho no banco, depois de confirmado o castigo de dois jogos – o português vai também falhar o dérbi com a Lazio (dia 19). E a associação de adeptos giallorossi prepara um protesto nas bancadas, lançando ontem um apelo para todos levarem “um lenço branco para acenar no momento do pontapé inicial”. “Ao lado de Mourinho”, pode ainda ler-se no comunicado. Já o clube entrou em ‘blackout’ total depois da punição ao técnico, expulso no jogo com a Cremonese a 28 de fevereiro, após uma troca de palavras com o 4º árbitro, Marco Serra.