Adeptos da Roma com tarja para Mourinho: «Romanista para toda a vida»

É uma relação de puro amor aquela que partilham os adeptos da Roma e José Mourinho. Este domingo, no jogo em casa com a Fiorentina, um grupo de adeptos do clube mostrou uma tarja inteiramente dedicada ao treinador português: "Os olhos inebriados com as cores giallorossi. A alma impregnada de romanismo. José Mourinho romanista para toda a vida", podia ler-se numa das curvas do Estádio Olímpico de Roma.