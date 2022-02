Adeptos da Roma deixam mensagem a Mourinho

Depois do empate em casa com o Veronaos adeptos da Roma deixaram no centro de treinos da equipa uma tarja com uma mensagem de apoio a José Mourinho."A nossa fé, a tua mentalidade: tens as chaves desta cidade", pode ler-se na referida tarja.O jogo foi atribulado para os giallorossi e Mourinho acabou mesmo por ser expulso.A equipa somou o terceiro empate consecutivo na Serie A. Está no 8.º lugar, a 15 pontos do Milan, o líder da tabela classificativa.