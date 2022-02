Adeptos da Roma revoltados: «Chega de palhaços!»

A Roma não saiu satisfeita do jogo da última jornada frente ao Génova (0-0). Treinador, jogadores e agora adeptos mostraram o desagrado pela decisão do árbitro da partida em anular um golo em período de descontos a Zaniolo. O jogador italiano acabou por ser expulso e a Roma perdeu 2 pontos na corrida por um lugar no top-4 da Serie A.Esta segunda-feira, vários adeptos do clube romano juntaram-se em frente à sede da Federação Italiana de Futebol para protestar. Foi exibida uma tarja na qual se lê a mensagem: "Os regulamentos são os mesmos para todos mas não somos todos iguais perante os regulamentos. Chega de palhaços!"