Adjunto de Mourinho alvo de roubo

Salvatore Foti, adjunto de José Mourinho na Roma, teve uma surpresa desagradável depois do jogo de quinta-feira com o Bayer Leverkusen, respeitante às meias-finais da Liga Europa. Quando o técnico acordou na sexta-feira e se dirigiu ao automóvel... constatou que lhe tinham roubado duas portas [a dianteira e a traseira do lado do condutor].





A polícia italiana encontra-se a investigar a situação, desconhecendo-se, por enquanto, se os ladrões/vândalos sabiam de quem era o veículo e o fizeram propositadamente, ou se atacaram aleatoriamente a viatura.