Advogado de Karsdorp arrasa Mourinho: «Infelizmente não é novo neste tipo de situações»

O advogado de Rick Karsdorp deixou duríssimas críticas a José Mourinho, acusando o técnico português de ter colocado o seu jogador na mira da imprensa e dos adeptos. Em causa estão as declarações do treinador luso após o empate da Roma diante do Sassuolo, no mês passado, quando Mourinho disse que o "plantel tinha sido traído" por um jogador que tinha saído do banco com a "atitude errada"."Infelizmente isto tudo começou quando alguém muito famoso na Roma teve uma atitude errada, alguém que não é novo neste tipo de situações, especificamente o José Mourinho. Quando alguém desse calibre e fama faz esses comentários à imprensa, infelizmente isso gera uma atmosfera hostil em torno do jogador. Pelo que ouvi até foi atacado por adeptos da Roma no aeroporto e também nas redes sociais", revelou o advogado Salvatore Civale, ao Calciomercato.it."Quando um jogador vê 40 ou 50 adeptos à porta de sua casa, a dizer-lhe para ir embora, não importa que o Mourinho tenha ou não dito o nome dele. A preocupação é aquilo que o clube fez para proteger o jogador. O clube decidiu que era mais conveniente manter o silêncio sobre toda a situação. Até a FIFPro interveio e apontou que o clube devia ter defendido o jogador, ao invés de tentar limitar os danos e reputação", criticou.A fechar, Civale assume que a continuidade do holandês na Roma é algo muito complicado de acontecer. "Vendo a situação de fora, é algo muito difícil, especialmente porque simplesmente não há condições para ele continuar na Roma e, por outro lado, o seu valor de mercado baixou bastante".