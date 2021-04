Agente de Sarri já terá reunido com Tiago Pinto: saída de Paulo Fonseca da Roma ganha forma

A imprensa italiana dá como praticamente certa a saída de Paulo Fonseca da Roma e esta quinta-feira o site 'calciomercato' noticia que Maurizio Sarri está na 'pole position' para ocupar o lugar do português no comando técnico dos giallorossi.





Segundo o 'calciomercato', o empresário de Maurizio Sarri, Fali Ramadani, já terá tido duas reuniões com Tiago Pinto, diretor desportivo do clube, e com Dan e Ryan Friedkin, os norte-americanos donos do clube.Sarri tem contrato com a Juventus até 2023, mas os bianconeri podem selar o vínculo no final da época, mediante o pagamento de 2,5 milhões de euros em junho.O treinador, que já recusou três propostas - uma da Fiorentina e duas do estrangeiro - estará entusiasmado com o projeto da Roma.Massimiliano Allegri, também ele um ex-treinador da Juventus, terá sido igualmente contactado pelos giallorossi.