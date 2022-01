Ainsley Maitland-Niles confirmado na Roma

Não é propriamente uma novidade, mas agora sim está confirmado. O médio centro Ainsley Maitland-Niles é o mais recente reforço da Roma de José Mourinho, chegando à turma italiana por empréstimo do Arsenal até final da temporada. Internacional inglês, Maitland-Niles vai envergar a camisola 15 da formação italiana."Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar por começar a jogar. Quero ajudar a equipa e mostrar o que posso fazer como jogador. Agradeço aos adeptos pelo apoio que me mostram. Espero fazer algo bom até final da época", disse o inglês, que mereceu elogios por parte de Tiago Pinto."Trazemos um jogador jovem que encaixa no perfil que estávamos à procura para melhorar o plantel e garantir opções para diferentes posições. Quando falámos com o Ainsley ficamos logo encantados com o seu entusiasmo em juntar-se a nós e pela chance de trabalhar com José Mourinho", disse o português, diretor desportivo da turma romana.