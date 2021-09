Ancelotti: «Espero mesmo que a Roma consiga ganhar com Mourinho»

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirma que quer um Mourinho vencedor na Roma. Muitas vezes adversários, porém amigos fora das quatro linhas, o técnico italiano defendeu que o novo cargo do Special One lhe assenta na perfeição e espera que venha a ter muito sucesso com os gialorrossi.





"Ele [Mourinho] encontrou um lugar perfeito para pôr em prática as suas habilidades e qualidades da sua personalidade. Quando foi apontado como treinador eu pensei imediatamente que aquele era o lugar certo para ele e será no final das contas. Espero mesmo que a Roma consiga ganhar com o ‘Mou’. Espero o mesmo com o AC Milan, pois são duas equipas com as quais sou muito ligado", contou Ancelotti em declarações à ‘Radio Anch’io Sport".O técnico que teve passagens pela Juventus, AC Milan e Nápoles, fez ainda questão de falar sobre as suas expectativas para a Serie A."O Inter manteve a mesma estrutura do ano passado, trocando o treinador e alguns jogadores importantes, mas parece-me uma equipa muito sólida. Contra nós [Real Madrid] eles jogaram muito bem e criaram-nos dificuldades. A mim parece-me uma formação com grande entusiasmo e vão lutar pelo scudetto", disse.Quanto à Juventus, que perdeu Cristiano Ronaldo, Ancelotti pareceu menos certo do seu potencial: "A Serie A é muito equilibrada, não há favoritos. A Juve é uma equipa que tem alguns problemas, perdeu algumas certezas que tinha no plantel e está com dificuldades para encontrar uma identidade precisa. Apesar de tudo, acho que vão estar entre os candidatos À vitória final".Relativamente ao Nápoles, a última equipa que treinou em Itália, Ancelotti mostrou-se precavido: "Este ano o Nápoles está competitivo tal como nos anos recentes. Não sei se vão ganhar, porém vão ser competitivos".