Antigo diretor da Roma critica Mourinho: «É o ópio dos pobres»

Walter Sabatini, antigo diretor da Roma, não gostou de ver José Mourinho criticar os próprios jogadores. O técnico acusou um futebolista, que segundo a imprensa italiana se tratou de Rick Karsdorp, de "trair os compenheiros de equipa com a sua atitude pouco profissional", comentários pouco abonatórios aos quais nem Tammy Abraham, uma das estrelas da equipa, escapou."Ele normalmente faz um recital diário, tudo para os jornalistas", disse Sabatini sobre Mourinho, em declarações à 'TMW Radio'."Quando chegou à Roma eu disse que ele era o ópio dos pobres e tinha razão. Admirei-o pelo que fez no FC Porto, mas o resto, os seus registos como treinador, deixaram-me indiferente", atirou."Puxar pelos jogadores é bom, mas quando se coloca um futebolista como o Karsdorp como alvo de escárnio, retiras-lhe todas as possibilidades de trabalhar normalmente. Este rapaz provavelmente nunca mais poderá ter uma vida normal em Roma outra vez. É triste ver que ele teve de fugir para a Holanda, as coisas podiam ter sido tratadas de forma diferente", concluiu Sabatini.