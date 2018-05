Continuar a ler

"Penso que contratámos um dos talentos mais promissores do futebol europeu", disse Monchi, antigo guarda-redes espanhol e atual diretor desportivo da equipa romana, que ficou esta época em terceiro lugar na Serie A e atingiu as meias-finais da Liga dos Campeões Europeus, nas quais foi eliminada pelo Liverpool.



O croata Ante Coric assinou um contrato válido por cinco épocas com a Roma, anunciou esta segunda-feira o clube da capital italiana, que pagou pelo seu passe seis milhões de euros.Coric, de 21 anos, primeiro reforço do 'mercado de verão' da Roma, era jogador do Dínamo de Zagreb desde 2014, ao serviço do qual disputou 150 jogos e marcou 23 golos na posição de médio, e representou a seleção croata por quatro vezes, mas não foi convocado para o Mundial2018, na Rússia.