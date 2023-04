Roma investigada pelo Ministério Público

A Roma, clube orientado por José Mourinho e que conta com Tiago Pinto como diretor-desportivo, informou esta quarta-feira que é alvo de uma investigação levada a cabo pelo Ministério Público da capital italiana. De acordo com a nota publicada no site oficial, a Roma refere que a investigação tem como alvo "alguns dos atuais e antigos dirigentes" que desempenham ou já desempenharam funções no clube.

"O clube está a colaborar com as autoridades competentes e espera que a investigação seja esclarecida o mais rapidamente possível, acreditando que sempre atuou em pleno cumprimento com as normas vigentes", pode ler-se.