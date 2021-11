Boas notícias para Mourinho: Spinazzola está de volta aos treinos

Nem tudo são más notícias para José Mourinho. No treino desta quinta-feira, o treinador português já pôde contar com Leonardo Spinazzola, lateral italiano que sofreu uma rotura do tendão de Aquiles no Euro'2020.A Roma partilhou o regresso no Twitter, com um vídeo onde se pode ver o internacional italiano, de 28 anos, a realizar trabalho específico.Spinazzola estava a ser uma das grandes figuras da seleção italiana no Campeonato da Europa, mas acabou por se lesionar com gravidade nos quartos de final da competição, durante o jogo entre a Itália e a Bélgica, a 2 de julho.