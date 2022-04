Borja Mayoral visa Mourinho: «Ele assinou com os seus avançados, gastaram muito dinheiro...»

Borja Mayoral não esconde alguma mágoa quando fala de José Mourinho. O avançado espanhol marcou 17 golos pela Roma na época passada, mas com a chegada do treinador português ao clube italiano acabou por não ter as oportunidades que queria, pelo que foi novamente emprestado pelo Real Madrid, mas ao Getafe."Tinha dois anos de empréstimo. O primeiro correu bem, fiz bons números, sentia-me bem e dei um passo em frente. Mas este ano, com a chegada do novo treinador [Mourinho] não tive minutos nem oportunidades. Precisava de procurar algo, gosto de jogar e de competir, surgiu a opção do Getafe, ao pé de casa, e não hesitei. Penso que era o clube perfeito para mim", reconheceu o avançado espanhol, em entrevista ao jornal 'El Mundo'.Mayoral não esconde alguma desilusão no que toca à Roma e a Mourinho. "Esperava ter mais oportunidades pelo ano que tinha feito antes, mas ele assinou com os seus avançados, gastaram muito dinheiro, e eu passei para segundo ou terceiro plano. No início da temporada suspeitei que isto pudesse acontecer, mas acreditei que se ele me visse treinar podia mudar as coisas, mas não foi assim e em janeiro tive de procurar algo para mim. Era difícil ficar ali outros seis meses naquela situação."