Bryan Reynolds é fã de Cristiano Ronaldo mas rejeitou a Juventus: «É um rapaz esperto»

Bryan Reynolds fez o caminho inverso que normalmente os futebolistas trilham nas respetivas carreiras, ou seja, veio dos Estados Unidos para a Europa. O jovem norte-americano, de 19 anos, teve a oportunidade de assinar pela Juventus e de se juntar a Cristiano Ronaldo, o seu ídolo, mas preferiu jogar na Roma. O pai explica porquê.





"Ele adorava o Cristiano Ronaldo. Toda a gente entrava no debate de quem é melhor, Ronaldo ou Messi. Mas à medida que foi crescendo percebeu que são dois jogadores diferentes. Excelentes mas diferentes", disse o pai do defesa, que também se chama Bryan."Os miúdos que gostavam do Messi eram mais baixos e essa é a beleza do futebol, podes ser um grande jogador, independentemente da altura. O Bryan é mais parecido com o Ronaldo, é atlético, e habitualmente as pessoas dizem que os jogadores atléticos não têm talento. Mas o Cristiano é super atlético e extremamente talentoso", acrescentou.Depois, explicou por que motivo o filho não se juntou ao ídolo em Turim. "Ele querer uma equipa onde pudesse ficar. A Juventus queria que ele fosse primeiro para o Benevento e nós não sabíamos por quanto tempo iam deixá-lo lá. A Roma deu-lhe logo uma oportunidade e ele adorou isso. Queria estar num único lugar. É um rapaz esperto, recusou a Juventus."Reynolds estreou-se contra o Bolonha, domingo, e foi elogiado pelo treinador Paulo Fonseca.