Capitão da Roma rendido a Mourinho: «Escreveu a história do futebol»

Lorenzo Pellegrini, capitão da Roma, deixou, em entrevista à 'FourFourTwo', muitos elogios a José Mourinho, considerando que o português "escreveu a história do futebol"."É um treinador que escreveu a história do futebol, que transformou o desporto e que continua a fazer tudo o que está ao seu alcance para ganhar. É algo que incute em nós todos os dias. É incrível. No último ano e meio às ordens de Mourinho senti algo novo. Ele consegue transmitir emoções aos jogadores para nós libertarmos dentro de campo", explicou o médio italiano.