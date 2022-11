Carlo Ancelotti: «Acredito que a Roma mudou José Mourinho, foi um casamento perfeito»

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, não tem dúvidas de que José Mourinho tomou a decisão certa ao assinar pela Roma, conforme escreveu no livro 'Becoming Mourinho' de Ivan Zazzaroni."Conheço José há muitos anos e acredito que a Roma o mudou. Foi um casamento perfeito para ele e para a Roma. É um grande do futebol. Sei que a sua honestidade e inteligência não mudaram. Boa leitura a todos", escreveu, segundo avança o 'Corriere dello Sport'.Recorde-se que José Mourinho ingressou na equipa da capital italiana na época passada, tendo guiado os giallorossi à conquista da primeira edição da Conference League.