Casos de covid aumentam e Paulo Fonseca faz treinos individuais na Roma para evitar surto

A Roma está a fazer de tudo para evitar um surto de covid-19 na equipa principal e o clube já confirmou que os jogadores que foram chamados à seleção de Itália não vão comparecer nos trabalhos.





A 'Sky Sports Italia' revela que Paulo Fonseca e o seu staff decidiram levar a cabo treinos individualizados, no sentido de evitar contactos e assim prevenir um eventual aumento dos contágios.Recorde-se que nas últimas horas Marash Kumbulla juntou-se a Edin Dzeko, Federico Fazio, Davide Santon e Lorenzo Pellegrini, que já estavam a recuperar da doença. Além destes estão outros seis jogadores em isolamento profilático.Com Lorenzo Pellegrini infetado e Leonardo Spinazzola lesionado, a Roma já informou a federação que Bryan Cristante e Gianluca Mancini (os outros selecionados) não poderão apresentar-se nos trabalhos da seleção transalpina.Itália vai disputar um particular com a Estónia e dois jogos da Liga das Nações, diante da Polónia e da Bósnia.