Central da Roma rendido a Mourinho: «Parece que é vidente...»

Roger Ibañez, central da Roma, concedeu uma entrevista à 'ESPN Brasil' onde deixou muitos elogios a José Mourinho, frisando que o treinador português, que esta quarta-feira disputa mais uma final europeia, "é um fenómeno"."É algo que não tem explicação. [Mourinho] É um fenómeno, um treinador muito especial que me ajudou muito nestes anos. Vamos à procura de mais conquistas com ele", começou por dizer.E prosseguiu: "É extremamente competitivo. Se estás com ele no dia a dia, a interpretação dele de um jogo para o outro nunca muda, independentemente de ser um jogo fácil ou difícil. A expressão dele é a mesma para cada jogo. Isso foi o que teve mais impacto [na minha mudança para Itália]. Conversa muito com cada jogador, sabe unir o grupo e faz com que o grupo se adapte ao que ele quer".Ibañez destacou ainda a capacidade de ler o jogo do técnico português. "Tudo o que ele diz, acontece. Parece que é vidente. Pode ser que não seja no mesmo jogo, mas logo depois acontece. Conhece muito o futebol, é muito inteligente. Sabe analisar muito bem cada jogador, cada partida, e é isso que o torna tão especial"."Ajudou-me muito na parte mental. Incentiva-me muito, faz-nos ser muito competitivos e agressivos no bom sentido. Agradeço-lhe muito pela evolução que tive desde que cá estou", rematou.Recorde-se que a Roma, de José Mourinho, defronta amanhã o Sevilha na final da Liga Europa. O encontro tem apito inicial marcado para as 20 horas.