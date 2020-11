CEO da Roma: «Mal podemos esperar para ter Tiago Pinto aqui e trabalhar com ele»

Guido Fienga, CEO da AS Roma, assumiu o entusiasmo que existe no emblema italiano em começar a trabalhar com Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol do Benfica que assumirá funções nos giallorossi no primeiro dia do próximo ano.

"Se trabalharmos com a disciplina certa e os processos adequados, prescindindo de qualquer tipo de protagonismo, os resultados vão aparecer, sobretudo numa perspetiva a longo prazo. Com o Tiago Pinto quisemos renovar esse tipo de aposta. É talentoso e brilhante, mostrou que pode trabalhar bem e com espírito de equipa num clube prestigiado. Mal podemos esperar para tê-lo aqui e trabalhar com ele", revelou o dirigente da AS Roma, de Paulo Fonseca, em declarações à 'Sky Sports'.