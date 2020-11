Chris Smalling: «Manchester United deixou-me numa situação de merda»

Depois de 10 anos aos serviço do Manchester United, Chris Smalling deixou de vez os red devils rumo à AS Roma, onde havia estado cedido a última temporada. Facto é que, para o defesa-central de 30 anos, todo o processo da sua saída de Old Trafford foi mal gerido e não põe 'paninhos quentes' na hora de falar do tema.





"Talvez tenha sido o ponto mais baixo no United. Foi um choque do qual não estava à espera. A forma como foi gerido... Se me tivessem dito, no início do verão - e não quero criticar o Ole [Gunnar Solskjaer] - teria feito outros planos. Sabia que tinha os dias contados com o treinador. Fiquei apenas um pouco frustrado. Em primeiro lugar, gostava que me tivessem dito mais cedo, e em segundo, só me deixaram sair a poucos dias do fecho da janela italiana. Deixaram-me numa situação de merda. Tinha que decidir. Depois daquela conversa [com Solskjaer], fiquei na situação de não saber quando seria o meu próximo jogo. Numa situação ideal, teria sabido mais cedo no verão e planeado", afirmou ao 'The Telegraph'.