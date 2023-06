Chris Smalling renova contrato com a Roma até 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa inglês Chris Smalling prolongou por duas épocas o contrato com a Roma, até 30 de junho de 2025, anunciou esta sexta-feira o clube da Serie A, treinado pelo português José Mourinho.

Aos 33 anos, o defesa central disse estar "a viver a melhor fase carreira", num clube que "está a crescer à vista de todos", ao qual chegou no verão de 2019, tendo disputado 143 jogos e marcado 10 golos, em quatro temporadas.

Smalling foi um dos jogadores que esteve presente na conquista história da primeira edição da Liga Conferência Europa, na época 2021/22, sob o comando de José Mourinho e na qual participaram também os internacionais portugueses Ruí Patrício, ainda guarda-redes dos romanos, e Sérgio Oliveira, atual médio do Galatasary.

O português Tiago Pinto, diretor-geral da Roma para a área desportiva, manifestou agrado por "poder contar com o seu apoio na defesa central, assim como a sua liderança no balneário, onde dá um exemplo positivo" aos jogadores mais jovens do plantel.