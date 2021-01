Covid-19: Paulo Fonseca testa negativo após contacto de risco com Tiago Pinto

A Roma enfrenta esta tarde o Crotone, lanterna-vermelha da Serie A, e pode contar com Paulo Fonseca no banco, uma vez que o treinador testou 'negativo' à Covid-19. Porque se submeteu ele ao teste? Porque esteve todo o dia em contacto com Tiago Pinto, o qual deu 'negativo' no teste antigénio e 'positivo' no PCR [ambos feitos em Itália].





O dirigente dera negativo em ambas as 'modalidades' antes de deixar Portugal, tendo já passado 17 dias desde que a infeção lhe foi detetada.