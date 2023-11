Craque da Roma vítima de novo assalto em casa: agora ladrões tentaram levar o cofre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A casa de Chris Smalling foi assaltada terça-feira à noite, em Itália. Segundo revela o 'Correire dello Sport', os ladrões partiram uma janela da residência do defesa inglês da Roma e tentaram levar um cofre.A polícia foi chamada ao local e já recolheu provas, para análise. Os investigadores e o jogador estão a avaliar o que foi roubado pelos indivíduos, que as autoridades suspeitam serem profissionais, possivelmente da Europa de Leste.É a terceira vez que Smalling passa por uma situação deste tipo em Roma. A primeira aconteceu em 2021, quando o jogador, a mulher e o filho bebé tiveram de enfrentar três homens encapuzados, que entraram na sua residência com armas de fogo. A segunda foi uma tentativa de assalto, que aconteceu mais recentemente.Smalling, de 33 anos, não tem estado à disposição de José Mourinho na Roma, por se encontrar a recuperar de uma lesão.