Cristante revela que já falou com Mourinho e atira: «Dispensa apresentações»

Bryan Cristante é um dos atuais campeões europeus por Itália que estará às ordens de José Mourinho na Roma - Spinazzola é o outro. O médio, que já passou pelo Benfica, está agora de férias e só vai integrar os trabalhos do emblema romano, em solo luso, mais tarde. No entanto, o italiano revelou, em entrevista ao 'Corriere dello Sport' que já falou com o técnico.





"Foi algo rápido. Ele deu-me os parabéns pelo Euro e as boas-vindas. Vamos conhecer-nos melhor assim que me juntar à equipa do Algarve", apontou, antes de abordar o entusiasmo vivido com a chegada de Mourinho à capital italiana."O entusiasmo nunca nos deixou. Quando as coisas correm mal e os objetivos se tornam mais difíceis de alcançar, naturalmente perdes a determinação e a convicção necessárias. Isso talvez seja mais evidente nas derrotas contra equipas 'mais pequenas'. Com Mourinho vais certamente poder sentir uma euforia diferente que não existia", enalteceu o médio sobre um treinador que diz dispensar apresentações."Quando ele esteve no Inter, não nos cruzamos. Não sabia bem que tipo de treinador é que ele era naquela altura. É certamente um bom treinador, que venceu em todos os países por onde passou. É um dos maiores. Vou conhecê-lo em Portugal, mas obviamente que não precisa de apresentações", atirou, para depois falar nas possibilidades que a Roma tem agora de vencer títulos com o 'Special One' ao comando da equipa."Temos de acreditar e tentar sempre vencer todas as competições. Queremos lutar por tudo. Vencer é o mais difícil, mas o nosso objetivo é conquistar um troféu, algo que não conseguimos há muito tempo", finalizou.